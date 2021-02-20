العراق: استهداف قاعدة "بلد" الجوية في صلاح الدين بصواريخ كاتيوشا
رام الله - دنيا الوطن
أفادت مصادر أمنية عراقية، مساء اليوم السبت، بإصابة عراقي يعمل بشركة "سالي بورت" الأمريكية المشرفة على طائرات "F-16" بالهجوم على قاعد بلد الجوية في محافظة صلاح الدين.
يأتي ذلك بعدما أفادت المصادر، بأن ثلاثة صواريخ "كاتيوشا" سطقت على موقع لشركة أمريكية بقاعدة "بلد" الجوية.
أفادت مصادر أمنية عراقية، مساء اليوم السبت، بإصابة عراقي يعمل بشركة "سالي بورت" الأمريكية المشرفة على طائرات "F-16" بالهجوم على قاعد بلد الجوية في محافظة صلاح الدين.
يأتي ذلك بعدما أفادت المصادر، بأن ثلاثة صواريخ "كاتيوشا" سطقت على موقع لشركة أمريكية بقاعدة "بلد" الجوية.
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