العراق: استهداف قاعدة "بلد" الجوية في صلاح الدين بصواريخ كاتيوشا











رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر أمنية عراقية، مساء اليوم السبت، بإصابة عراقي يعمل بشركة "سالي بورت" الأمريكية المشرفة على طائرات "F-16" بالهجوم على قاعد بلد الجوية في محافظة صلاح الدين.يأتي ذلك بعدما أفادت المصادر، بأن ثلاثة صواريخ "كاتيوشا" سطقت على موقع لشركة أمريكية بقاعدة "بلد" الجوية.