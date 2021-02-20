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العراق: استهداف قاعدة "بلد" الجوية في صلاح الدين بصواريخ كاتيوشا

العراق: استهداف قاعدة "بلد" الجوية في صلاح الدين بصواريخ كاتيوشا
قاعدة &#34;بلد&#34; الجوية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت مصادر أمنية عراقية، مساء اليوم السبت، بإصابة عراقي يعمل بشركة "سالي بورت" الأمريكية المشرفة على طائرات "F-16" بالهجوم على قاعد بلد الجوية في محافظة صلاح الدين.

يأتي ذلك بعدما أفادت المصادر، بأن ثلاثة صواريخ "كاتيوشا" سطقت على موقع لشركة أمريكية بقاعدة "بلد" الجوية.



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