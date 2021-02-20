صور.. قراوة بني زيد: مياه الوادي تتحول للون الأحمر وسنلاحق العابثين قانونياً











خاص دنيا الوطن- بهاء بركاتصرح رئيس مجلس قراوة بني زيد، التي تتبع لمحافظة رام الله والبيرة، خالد عرار، بأن أحد المواطنين قام بإلقاء براميل من مواد كيميائية "الدهان" منهية الصلاحية في منطقة الواد بالقرية، وهي منطقة مخصصة لكب النفايات قريبة من عيون المياه في المنطقة.وأضاف في تصريحات لـ "دنيا الوطن": أنه مع أمطار المنخفض تشكلت سيول اختلطت مع النفايات، مما أدى لتلوث مياه الوادي وتحولها للون الأحمر.وتابع عرار: بأنه يتم العمل ومتابعة الواقعة وكذلك نعمل على التواصل مع الجهات المعنية، لأنه إلقاء نفايات كيميائية مثل "الدهان" يحتاج لتراخيص خاصة وإجراءات خاصة أيضاً.وأكد رئيس مجلس قراوة بني زيد: لذلك يتم التواصل مع مركز شرطة ديرغسان، والقرى المجاورة لمعرفة المناطق التي يتواجد فيها مصانع للدهانات لملاحقة العابثين قانونياً.