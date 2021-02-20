الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 15 وفاة، و2200 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.



وقالت الوزارة في الإيجاز اليومي، إن إجمالي الإصابات في المملكة ارتفع إلى 359.811، فيما العدد الكلي للوفيات ارتفع إلى 4543 حالة.





رام الله - دنيا الوطنواصل الأردن اليوم السبت، تسجيل أرقام مرتفعة بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).