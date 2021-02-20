شؤون فلسطينية

شاهد: تظاهرة حاشدة لـ "تفريغات 2005" بمدينة غزة للمطالبة بحقوقهم القانونية

شاهد: تظاهرة حاشدة لـ "تفريغات 2005" بمدينة غزة للمطالبة بحقوقهم القانونية
رام الله - دنيا الوطن
طالب موظفو تفريغات 2005 اليوم السبت، حكومة رئيس الوزراء د.محمد اشتية، بمنحهم حقوقهم القانونيين، واعتمادهم موظفين رسميين في السلطة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال تظاهرة حاشدة نظمها عدد كبير من أفراد تفريغات 2005، موظفي، انطلقت تجاه فندق المتحف بغزة، حيث يتواجد أعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح، وصلوا إلى القطاع أواخر الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع بين أعضاء مركزية فتح المتواجدين في غزة، وعدد من أفراد "تفريغات 2005"، لبحث وإيجاد حلول لأزمتهم المتواصلة منذ 2007.


 








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