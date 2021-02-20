الشرطة تلقي القبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية في جنين



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه ومن خلال النشاط الشرطي في مدينة جنين فقد قبضت الشرطة على 12 مطلوباً للعدالة صادر بحقهم 38 مذكرة قضائية وضبط أربع مركبات غير قانونية.



وأكدت الشرطة بأنه تم التحفظ على المطلوبين لحين إحالتهم لجهات الإختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة على مطلوبين للعدالة وضبطت مركبات غير قانونية في جنين.