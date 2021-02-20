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شاهد: ثلاثة قتلى في انفجار دراجة مفخخة بريف دير الزور شرقي سوريا

شاهد: ثلاثة قتلى في انفجار دراجة مفخخة بريف دير الزور شرقي سوريا
جانب من الانفجار
رام الله - دنيا الوطن
قتل ثلاثة أشخاص، وأصيب آخرون، بانفجار دراجة نارية مفخخة في ريف دير الزور، شرقي سوريا.  

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن بين القتلى طفل، وأن الانفجار وقع في السوق الشعبي في بلدة البصيرة في ريف دير الزور الشرقي، التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وذكرت صفحات إخبارية من المنطقة أن حالة بعض الجرحى خطرة، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).


 


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