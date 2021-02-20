شؤون فلسطينية

عساف: 650 شركة مخصصة للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين بالقدس والضفة

رام الله - دنيا الوطن
كشف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف عن وجود 650 شركة عقارية إسرائيلية للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس.

وقال عساف في مقابلة مع موقع (زوايا): "إن الشركات العقارية الإسرائيلية، أنشأت بعد تعديل القانون الأردني لعام 1960، ويسمح بامتلاك أجانب لشركات عقارية والتي أصبحت مملوكة ليهود وسجلت في بيت أيل مهمتها الاستيلاء على الاراضي.

وتابع عساف بأن هدف هذه الشركات سرقة أراضي المواطنين والاستيلاء عليها، بعد منحها الامكانيات من المستوى الحاكم في اسرائيل.

وأوضح، أن هذه الشركات منحت مؤخراً 38 مليون شيكل لتمويل عمليات الاستيلاء تحت غطاء الشراء للأراضي بحيث تصبح هذه العملية أكثر تنظيما في المناطق المصنفة "ج" ومناطق خلف الجدار.

وقال عساف: إن هذه الشركات تقدم التمويل وتأخذ أيضاً تمويلاً من المستوى السياسي المستفيد من عملها في الاستيلاء على الأراضي.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يريد تنفيذ مخططات الاستيلاء على الاراضي وضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية تصل إلى ما بين 50 و60 % من مساحة الضفة الغربية بداية بمناطق الأغوار.

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