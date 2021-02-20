دولي

مطورو لقاح "أوكسفورد": اللقاحات تخفف من أعراض سلالات (كورونا) الجديدة وحالات الوفاة

مطورو لقاح "أوكسفورد": اللقاحات تخفف من أعراض سلالات (كورونا) الجديدة وحالات الوفاة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال مطورو لقاح "أوكسفورد" المضاد لفيروس (كورونا)، اليوم السبت: إن اللقاحات المعتمدة تم تطويرها لمواجهة السلالات القديمة، فيما تقل فعاليتها تدريجياً أمام السلالات الجديدة.

ونقلت قناة (العربية) عن مطوري لقاح "أوكسفورد"، بأن اللقاحات تخفف من أعراض سلالات (كورونا) الجديدة وحالات الوفاة.

وأضافوا بأن طفرات فيروس (كورونا) تظهر كل أسبوعين، بينما أكبر تحور له ظهر في سلالتي بريطانيا وجنوب أفريقيا

وكشفت "أوكسفورد"، بأنه تم البدء بتجارب سريرية لدمج لقاحها، مع لقاح "سبوتنيك" الروسي.

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