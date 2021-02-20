شؤون فلسطينية

إعلام عربي: اجتماعات برعاية مصرية لإنجاز صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس

إعلام عربي: اجتماعات برعاية مصرية لإنجاز صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام عربية، اليوم السبت، بأن اجتماعات عُقدت برعاية مصرية، لإنجاز صفقة تبادل أسرى بين حكومة الاحتلال وحركة حماس.

ووفق ما نقلت قناة (العربية) عن مصادر لم تسمها، فإن إسرائيل طلبت من القاهرة، التدخل لإنجاز صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، مشيرة إلى أن الوسيط المصري، طلب من إسرائيل، تقديم تنازلات لإنجاز صفقة التبادل.

وأضافت: بأن حركة حماس طلبت تسهيلات في ملفي الصيد والميناء والإفراج عن أسرى فلسطينيين، وفق ما ما نقلت القناة.

ويتواجد لدى حركة حماس، منذ عام 2014 اثنان من الجنود الإسرائيليين دون أن تكشف عن مصيرهما، إن كانا على قيد الحياة أم لا، بالإضافة إلى شخصين آخرين تسللا من مناطق الغلاف للقطاع.

وتطلب حركة حماس قبل أن يتم عقد صفقة تبادل، الإفراج أولاً عن أسرى تم تحريرهم ضمن صفقة شاليط عام 2010، قبل أن يعاد اعتقالهم مرة أخرى. 

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