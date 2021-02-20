جنين: إغلاق قاعتي أفراح وتحرير مخالفة سلامة عامة



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن شرطة المحافظة وبمساندة الأجهزة الأمنية قامت بإغلاق قاعتي أفراح ومحل تجاري لعدم الإلتزام بحالة الإغلاق، وحررت 283 مخالفة بحق مواطنين وأصحاب محال تجارية وسائقي مركبات.



وأضافت الشرطة بأن الإلتزام بإجراءات السلامة العامة وقرار الإغلاق في ظل الحالة الوبائية التي تمر بها البلاد ضروري بهدف المحافظة على الصحة والسلامة الشخصية وبالتالي تحقيق السلامة العامة.

رام الله - دنيا الوطنأغلقت الشرطة بمساندة الأجهزة الأمنية قاعتي أفراح، وقامت بتحرير مخالفات لسائقين ومواطنين وأصحاب محال تجارية لعدم الإلتزام بقرار الإغلاق المسائي وإجراءات السلامة العامة في جنين.