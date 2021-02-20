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الصحة الإماراتية: إجراء نحو 160 ألف فحص (كورونا) وتسجيل 3158 إصابة

الصحة الإماراتية: إجراء نحو 160 ألف فحص (كورونا) وتسجيل 3158 إصابة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن إجراء 165357 فحصا للكشف عن فيروس (كورونا)، خلال الـ24 ساعة الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) بعد هذه الفحوصات، 3158 حالة إصابة، ليرتفع إجمالي الحالات المصابة بهذا الفيروس بالدولة إلى 368175 حالة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأعلنت الوزارة عن وفاة 15 شخصا بسبب فيروس (كورونا)، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الإمارات جراء الإصابة بهذا الفيروس، 1108 وفياة.

في الجهة الأخرى، أكدت وزارة الصحة شفاء 4298 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا)، وتعافيهم التام من أعراض المرض، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء قد وصل إلى 356013 حالة.

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