كهرباء غزة: تسهيلات قادمة للمواطنين سنُعلن عنها خلال الأسبوعين المقبلين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محمد ثابت، مدير العلاقات العامة والإعلام، في شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، أن هناك تسهيلات قادمة للمواطنين، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الأسبوعين المقبلين.



وأوضح ثابت في تصريحات له، أن الحل الوحيد لأزمة الكهرباء، يتمثل في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، التي توفر كميات كهرباء إضافية لقطاع غزة، بحسب وكالة (الرأي).



وكان السفير القطري، محمد العمادي، قد كشف مساء أمس الجمعة، بشكل مفاجئ عن اتفاقية بين شركة (ديلك) الإسرائيلية والحكومة القطرية وآخرين.



ووفقاً لموقع صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، ستشتري قطر والسلطة الفلسطينية بشكل مشترك، الغاز لمحطة توليد الطاقة في غزة من حقل (لافيتان)، وستمول قطر تمديد الأنبوب في البحر في الجانب الإسرائيلي.



وأشارت الصحيفة، إلى أن الاتحاد الأوروبي، سيدفع لقاء تمديده من الجدار الحدودي، وحتى محطة توليد الطاقة، في حين ستنتج شركة الكهرباء في غزة، الكهرباء من الغاز الذي يورد لها، وتبيعه لمستهلكيها في القطاع.



وأوضحت (معاريف) أن الصفقة، قطعت مراحل متقدمة، وقد تلقت الإذن من الحكومة الإسرائيلية.



وأشارت الصحيفة إلى أن قطر والسلطة الفلسطينية، تدفع اليوم، 22 مليون دولار على تفعيل محطة توليد الطاقة التي لا تنتج إلا 180 ميغاواط للقطاع، أما في عصر الغاز، فستدفعان 15 مليوناً، وستنتج محطة توليد الطاقة 400 ميغاواط، وسيضيء الغاز الإسرائيلي القطاع، وستحل مشكلة الكهرباء فيه.



ويعاني القطاع منذ عام 2010، أزمة مستمرة في توفير الكهرباء، جراء الحصار الإسرائيلي، وتوقف محطة التوليد الرئيسية بشكل متكرر في القطاع، الذي يحتاج إلى نحو 500 ميغاوات من الكهرباء.