طالع الأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد



واكدت الوزارة، على ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.



للتذكير رابط كشف (2021/3)

واكدت الوزارة، على ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، أن السفر يوم غد الأحد، سيكون للحافلات من السادسة حتى الثامنة من الكشف الأخير رقم (2021/3).ودعت المسافرين من الحافلات المذكورة إلى التواجد الساعة السادسة صباح الأحد في الصالة الخارجية للمعبر، من أجل تسهيل سفرهم، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات وزارة الداخلية في المحافظات.