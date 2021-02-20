القوات العراقية تُحبط هجوماً لتنظيم الدولة كان يستهدف العاصمة بغداد

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، إحباط هجوم لتنظيم الدولة، كان يستهدف العاصمة العراقية بغداد، فيما أكدت قتل أحد قياديي التنظيم أيضاً.



وذكرت قيادة العمليات في بيان صحفي: "وفقاً لمعلومات من الاستخبارات العسكرية، تمكنت الفرقة السادسة من قتل 5 مسلحين في قضاء الطارمية، كانوا يخططون لتنفيذ هجمات في العاصمة بغداد"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأضافت، أن من ضمن قتلى تنظيم الدولة عسكرياً وإدارياً للتنظيم بشمال بغداد، وإعلامياً له بقضاء الفلوجة.