وكالة الطاقة الذرية: اكتشفنا آثار يورانيوم في موقعين بإيران

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رام الله - دنيا الوطن

نقلت وكالة (رويترز) عن دبلوماسيين، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عثرت على آثار يورانيوم في موقعين إيرانيين، فتشتهما العام الماضي، بعد شهور من المماطلة.



وأضاف الدبلوماسيون، أن الوكالة تعتزم توبيخ طهران على إخفاقها في شرح سبب العثور على هذه الآثار في الموقعين، الأمر الذي قد يعقد جهود الولايات المتحدة؛ لإحياء الدبلوماسية النووية.



وعُثر على المادة خلال تفتيش مفاجئ للوكالة في موقعين خلال شهري آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر بعدما منعت إيران التفتيش لسبعة أشهر.



وقال أربعة دبلوماسيين مطلعين على عمل الوكالة لـ (رويترز): إن المادة المكتشفة في تلك العينات هي اليورانيوم، وقال اثنان من المصادر: إن اليورانيوم المكتشف العام الماضي، غير مخصب.



وذكرت الوكالة، أنها تشتبه في أن أحد الموقعين استخدم لتحويل اليورانيوم، وهي خطوة تسبق التخصيب، بينما استخدم الآخر لإجراء تجارب تفجير.



ورغم الاعتقاد، بأن الموقعين المكتشف بهما آثار اليورانيوم غير نشطين منذ نحو عقدين، إلا أن معارضي الاتفاق النووي، ومنهم إسرائيل، يقولون إن الدليل عن أنشطة نووية غير معلنة يثبت أن إيران لا تتصرف بنية حسنة.



وقال مسؤول إيراني كبير لوكالة (رويترز): "ليس لدينا ما نخفيه. ولذلك سمحنا للمفتشين بزيارة الموقعين".



ومن المتوقع، أن تصدر الوكالة، خلال أيام أيضاً، تقريرها الربع سنوي عن الأنشطة النووية الإيرانية.