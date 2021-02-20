دولي

خمسة قتلى على الأقل في ثلاثة انفجارات منفصلة بالعاصمة الأفغانية

خمسة قتلى على الأقل في ثلاثة انفجارات منفصلة بالعاصمة الأفغانية
رام الله - دنيا الوطن
لقي خمسة أشخاص، مصارعهم، في ثلاثة انفجارات منفصلة، وقعت اليوم السبت، في العاصمة الأفغانية كابول.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول، فردوس فارامارز: "إن خمسة أفغانيين بينهم امرأة، قد لقوا مصارعهم في ثلاثة انفجارات، وقعت في عدة مناطق بالعاصمة، فيما أصيب اثنان آخران بجروح"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

يشار إلى أن كابول، شهدت خلال شهر 39 انفجار لغم أرضي، وثماني هجمات مسلحة واغتيالات، بالإضافة إلى 19 عملية "تخريبية".

أخبار ذات صلة

وكالة الطاقة الذرية: اكتشفنا آثار يورانيوم في موقعين بإيران

وكالة الطاقة الذرية: اكتشفنا آثار يورانيوم في موقعين بإيران

روسيا تُقرّ لقاحاً جديداً للوقاية من (كورونا)

روسيا تُقرّ لقاحاً جديداً للوقاية من (كورونا)

(كورونا) بالعالم.. أكثر من 2 مليون و464 ألف وفاة و111 مليوناً و271 ألف إصابة

(كورونا) بالعالم.. أكثر من 2 مليون و464 ألف وفاة و111 مليوناً و271 ألف إصابة

الولايات المتحدة تُحذر الصين بسبب البحر الجنوبي

الولايات المتحدة تُحذر الصين بسبب البحر الجنوبي

&#34;فايزر&#34; تضاعف إنتاجها من اللقاح في أمريكا

"فايزر" تضاعف إنتاجها من اللقاح في أمريكا

باكستان: على أمريكا التشاور مع &#34;طالبان&#34; حال أخرّت الانسحاب من أفغانستان

باكستان: على أمريكا التشاور مع "طالبان" حال أخرّت الانسحاب من أفغانستان

بايدن: علينا التصدي لتصرفات إيران المزعزعة للاستقرار

بايدن: علينا التصدي لتصرفات إيران المزعزعة للاستقرار

مصرع 50 شخصا جراء الصقيع في الولايات المتحدة

مصرع 50 شخصا جراء الصقيع في الولايات المتحدة

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الأسيران محمد شرقية وعمر أبو الرب يدخلان أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

الأسيران محمد شرقية وعمر أبو الرب يدخلان أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

طالع تفاصيل الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) بمحافظات غزة

طالع تفاصيل الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) بمحافظات غزة

تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة جنين

تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة جنين

أوتشا: الاحتلال هدم وصادر 89 مبنًى وهجر 146 مواطناً خلال أسبوعين

أوتشا: الاحتلال هدم وصادر 89 مبنًى وهجر 146 مواطناً خلال أسبوعين

مقاومون يطلقون النار صوب حاجز للاحتلال قرب جنين

مقاومون يطلقون النار صوب حاجز للاحتلال قرب جنين

الجهاد الإسلامي: على (أونروا) أن توقف التلاعب بكوبونة اللاجئين

الجهاد الإسلامي: على (أونروا) أن توقف التلاعب بكوبونة اللاجئين

بيت لحم: مستوطنون يعتدون على مواطن ويسرقون منه مبلغًا كبيرًا من المال

بيت لحم: مستوطنون يعتدون على مواطن ويسرقون منه مبلغًا كبيرًا من المال

اتحاد نقابات عمال فلسطين: تطعيم العمال بلقاح (كورونا) سيتم بدون أي استثناء أو مقابل

اتحاد نقابات عمال فلسطين: تطعيم العمال بلقاح (كورونا) سيتم بدون أي استثناء أو مقابل

منوعات

مي عمر تكشف حقيقة مسلسل (لؤلؤ)

مي عمر تكشف حقيقة مسلسل (لؤلؤ)

شاهد: زوج بشرى يبكي أمام منى الشاذلي.. فما السبب ؟

شاهد: زوج بشرى يبكي أمام منى الشاذلي.. فما السبب ؟

سميرة سعيد &#34;تعرضت للتحرش الجسدي&#34;.. وهذا ما فعلته

سميرة سعيد "تعرضت للتحرش الجسدي".. وهذا ما فعلته

بسبب الحجاب.. ريم عبدالله ترند على مواقع التواصل الاجتماعي

بسبب الحجاب.. ريم عبدالله ترند على مواقع التواصل الاجتماعي

بالفيديو: أيلا اللبنانية تروي تفاصيل إصابتها ونقلها للمستشفى

بالفيديو: أيلا اللبنانية تروي تفاصيل إصابتها ونقلها للمستشفى

شاهد: وصلة رقص لسمية الخشاب تُشعل مواقع التواصل

شاهد: وصلة رقص لسمية الخشاب تُشعل مواقع التواصل

بعد زواجها بأيام.. فنانة شهيرة &#34;ممكن أخون.. نحن بشر&#34;

بعد زواجها بأيام.. فنانة شهيرة "ممكن أخون.. نحن بشر"

بعد جدل إغلاق المطعم.. الشيف بوراك يكشف عن مفاجأة كبيرة

بعد جدل إغلاق المطعم.. الشيف بوراك يكشف عن مفاجأة كبيرة

شاهد: فنانة شهيرة ترقص مع شيخ وتثير الجدل والغضب

شاهد: فنانة شهيرة ترقص مع شيخ وتثير الجدل والغضب

الملكة إليزابيت تجرّد الأمير هاري وزوجته ألقابهما الملكية.. والأمير يرد

الملكة إليزابيت تجرّد الأمير هاري وزوجته ألقابهما الملكية.. والأمير يرد

عربي

القوات العراقية تُحبط هجوماً لتنظيم الدولة كان يستهدف العاصمة بغداد

القوات العراقية تُحبط هجوماً لتنظيم الدولة كان يستهدف العاصمة بغداد

مصر.. قتلى وجرحى في حادث سير &#34;مروّع&#34;

مصر.. قتلى وجرحى في حادث سير "مروّع"

صحيفة: إسرائيل دفعت مليون و200 ألف دولار لروسيا لشراء لقاح (سبوتنك) لسوريا

صحيفة: إسرائيل دفعت مليون و200 ألف دولار لروسيا لشراء لقاح (سبوتنك) لسوريا

إثيوبيا تحذر السودان من &#34;خطأ فادح&#34;

إثيوبيا تحذر السودان من "خطأ فادح"