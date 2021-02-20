خمسة قتلى على الأقل في ثلاثة انفجارات منفصلة بالعاصمة الأفغانية
رام الله - دنيا الوطن
لقي خمسة أشخاص، مصارعهم، في ثلاثة انفجارات منفصلة، وقعت اليوم السبت، في العاصمة الأفغانية كابول.
لقي خمسة أشخاص، مصارعهم، في ثلاثة انفجارات منفصلة، وقعت اليوم السبت، في العاصمة الأفغانية كابول.
وقال المتحدث باسم شرطة كابول، فردوس فارامارز: "إن خمسة أفغانيين بينهم امرأة، قد لقوا مصارعهم في ثلاثة انفجارات، وقعت في عدة مناطق بالعاصمة، فيما أصيب اثنان آخران بجروح"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.
يشار إلى أن كابول، شهدت خلال شهر 39 انفجار لغم أرضي، وثماني هجمات مسلحة واغتيالات، بالإضافة إلى 19 عملية "تخريبية".
يشار إلى أن كابول، شهدت خلال شهر 39 انفجار لغم أرضي، وثماني هجمات مسلحة واغتيالات، بالإضافة إلى 19 عملية "تخريبية".
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