شؤون فلسطينية

الصحة: تسجيل 10 حالات وفاة و591 إصابة جديدة بـ (كورونا) بالضفة والقطاع

الصحة: تسجيل 10 حالات وفاة و591 إصابة جديدة بـ (كورونا) بالضفة والقطاع
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين، بلغت 93.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.8%، ونسبة الوفيات  1.1% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل 8 حالات وفاة في الضفة الغربية: في كل من: الخليل 1، ضواحي القدس 1، قلقيلية 2، سلفيت 1، نابلس 2، أريحا والأغوار 1، وتم تسجيل حالتي وفاة في قطاع غزة. 

وأشارت إلى أن عدد الإصابات الجديدة، بلغ 591 إصابة، سجلت على النحو التالي: الخليل (86)، ضواحي القدس (18)، بيت لحم (91)، جنين (25)، طولكرم (43)، قلقيلية (20)، سلفيت (49)، نابلس (36)، رام الله والبيرة (130)، طوباس (5)، أريحا والأغوار (6)، قطاع غزة (90). 

وأضافت، أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: الخليل (98)، ضواحي القدس (0)، بيت لحم (49)، جنين (31)، طولكرم (26)، قلقيلية (16)، سلفيت (47)، نابلس (18)، رام الله والبيرة (92)، طوباس (2)، أريحا والأغوار (17)، قطاع غزة (195). 

ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 72 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 24 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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