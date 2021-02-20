دولي

روسيا تقرّ لقاحا جديدا للوقاية من (كورونا)

روسيا تقرّ لقاحا جديدا للوقاية من (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم السبت، أن بلاده أقرت لقاحا ثالثا للوقاية من فيروس (كورونا) للاستخدام المحلي.

وأضاف ميشوستين في كلمة عبر شاشة التلفزيون الرسمي، أن أول 120 ألف جرعة من اللقاح، الذي أطلق عليه اسم "كوفيفاك" وينتجه مركز "تشوماكوف" في مدينة سان بطرسبرغ، ستُطرح للاستخدام المحلي في آذار/ مارس، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وكانت روسيا قد سجلت في آب/ أغسطس الماضي أول لقاح لفيروس كورونا في العالم وحمل اسم"سبوتنيك في"، على اسم قمر اصطناعي من الحقبة السوفيتية.

وأبلغ مطورو اللقاح منذ ذلك الحين أن نتائج الاختبار المؤقتة أظهرت أنه فعال بنسبة 92%.

وفي شهر تشرين الأول/ أكتوبر، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن تسجيل روسيا لقاحا ثانيا لفيروس كورونا باسم "إبيفاك كورونا".

وأعلنت منظمة مراقبة صحة المستهلك في روسيا، بكانون الثاني/ يناير الفائت، أن لقاحها "إبيفاك كورونا"، الذي طوّر من قبل معهد "فيكتور" في منطقة سيبيريا، أثبت فعاليته بنسبة 100%.

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