الأسيران محمد شرقية وعمر أبو الرب يدخلان أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

دخل الأسيران محمد شرقية، وعمر أبو الرب من جنين، اليوم السبت، أعواماً جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.



وقال مدير نادي الأسير في جنين، منتصر سمور: إن الأسير شرقية من بلدة اليامون غرباً، دخل عامه الـ 21 في الأسر، وهو محكوم لمدة 23 عاماً، فيما دخل الأسير أبو الرب من بلدة جلبون شرقاً عامه الـ 15 في سجون الاحتلال، وهو محكوم مدى الحياة.



وأوضح، أن سلطات الاحتلال، حرمتهما لفترات طويلة من زيارة ذويهما، وأقدمت على عزلهما انفرادياً ضمن سياسة العقاب التعسفي التي تمارسه بحق الأسرى.