طالع تفاصيل الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) بمحافظات غزة

غزة - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم السبت، الخارطة الوبائية لمصابي فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19).وكانت وزارة الصحة، أعلنت في موجز تقريرها اليومي، عن تسجيل حالتي وفاة، و90 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية، في كافة محافظات قطاع غزة.وأشارت إلى إجمالي الإصابات بـ (كورونا) وصل لـ 54270 إصابة منذ بدء الجائحة بغزة.