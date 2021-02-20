بيت لحم: جماهير غفيرة تُشيّع جثمان الشهيد "داوود الخطيب" إلى مثواه الأخير

رام الله - دنيا الوطنشيع أهالي بيت لحم، اليوم السبت، جثمان الشهيد داوود طلعت الخطيب، بعد أكثر من خمسة أشهر على احتجاز جثمانه.وانطلق موكب التشييع، بجنازة عسكرية من أمام مستشفى بيت جالا الحكومي، باتجاه منزله في البلدة القديمة ببيت لحم، قبل أن يوارى جثمان الشهيد في مقبرة الشهداء بالعبيات شرق بيت لحم بعد الصلاة عليه في مسجد عمر بن الخطاب في ساحة المهد.وفي 2 أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، ارتقى الأسير داوود الخطيب في سجن (عوفر) الإسرائيلي، جرّاء عملية قتل بطيء نفذها الاحتلال الإسرائيلي بحقه، عبر سياسة الإهمال الطبي المتعمد، وانتهت بإصابته بنوبة قلبية.