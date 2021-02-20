تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة جنين



- المستشفى العسكري: 9 حالات من بينها 3 حالات بالعناية المكثفة.



- مستشفى الهلال : حالة واحدة.



- مستشفى الاستشاري: حالة واحدة.



كما استقر عدد الوفيات في المحافظة عند 178 حالة منذ بدء الجائحة.



رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، اليوم السبت، تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) مقابل 31 حالة شفاء في الساعات الـ 24 الماضية، ليصبح عدد الحالات النشطة في المحافظة 354 حالة موزعة على النحو الآتي:- عزل منزلي : 343.