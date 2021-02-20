أوتشا: الاحتلال هدم وصادر 89 مبنًى وهجر 146 مواطناً خلال أسبوعين

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رام الله - دنيا الوطن

ذكر تقرير أممي، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، هدمت وصادرت 89 مبنًى، يملكها فلسطينيون بالضفة الغربية المحتلة، خلال الأسبوعين الماضيين بحجة عدم الترخيص.



هدم وتهجير



وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا) في تقرير "حماية المدنيين" الذي يُغطي ما بين الأول الى الخامس عشر من فبراير الحالي، أن عمليات الهدم أدت إلى تهجير 146 شخصًاً من بينهم 83 طفلًا، وإلحاق الأضرار بـ 330 آخرين على الأقل.



وحسب التقرير؛ ففي يوميْ 3 و8 شباط/فبراير، هدمت سلطات الاحتلال 37 مبنًى، معظمها جرى التبرع بها، في تجمع حمصة البقيعة في الأغوار وهُجِّر 60 شخصًا، من بينهم 35 طفلًا، في كل من هاتين الحادثتين.



وقد تعرّض هذا التجمع، لعمليات هدم جماعية خلال الشهور القليلة الماضية الأمر الذي ينطوي عليه خطر حقيقي بالترحيل القسري.



وفي جنوب الخليل، صودرت سبعة مبانٍ، بما فيها مراحيض متنقلة، في تجمعات الركيز وأم الخير وخربة التوامين، مما أثّر على الظروف المعيشية التي يحياها 80 شخصًا وألحق الأضرار بسبل عيشهم.



وفي الجلمة شمال جنين، لحقت الأضرار بسبل عيش نحو 70 شخصًا نتيجة لهدم 13 كشكًا لبيع المشروبات.



وهُدمت سبعة مبانٍ في القدس المحتلة، بما فيها أربعة أجبر أصحابها على هدمها بأنفسهم لتجنب الغرامات، وهُجرت أسرة تضم أربعة أفراد.



كما هدم الاحتلال منزل الأسير محمد قبها في قرية طورة الغربية في جنين، مما أدى إلى تهجير 11 شخصًا، من بينهم أربعة أطفال.



اعتداءات المستوطنين



ورصد التقرير اقتلاع الاحتلال 1,000 شتلة بالقرب من مدينة طوباس، وقد غُرست هذه الأشتال ردًا على اقتلاع الآلاف من الأشجار خلال الشهر الماضي في نفس المنطقة.



كما اقتُلع المستوطنون أكثر من 130 شجرة وشتلة زيتون في تجمعات خربة صَرّة في نابلس، وبروقين وكفر الديك في سلفيت، والتوان وبير العِدّ في الخليل، والجانية في رام الله وسُرق نحو 180 عمودًا من أعمدة السياج في بروقين.



وتسبب اعتداءات المستوطنين بأضرار في مبنًى زراعي في بيت دجن وإضرام النار في مركبة في قصرة (وكلاهما في نابلس)، وأُلقيت الحجارة على مركبة أخرى ولحقت الأضرار بها بينما كانت تسير بالقرب من مستوطنة (بيت إيل) رام الله.



وفي خربة قواويس، أفاد راعٍ بأن سبعة رؤوس من أغنامه نفقت بسبب مادة وضعها مستوطنون من مستوطنة متسبي يائير.



وفي حادثة أخرى في منطقة عين الرشراش في رام الله، أفاد راعٍ بأن مركبة يُعتقد بأن مستوطنين كانوا يقودونها دهست أغنامه وقتلت اثنتين منها.



كذلك ألحق المستوطنون أضرارا بكاميرا مراقبة وقفل في الكنيسة الرومانية الأرثوذكسية في القدس.



وشهدت ذات الفترة تنفيذ قوات الاحتلال 186 عملية دهم اعتقلت خلالها 172 فلسطينيًا في مختلف أنحاء الضفة الغربية.



وسجلت محافظات القدس ورام الله والخليل أعلى عدد من هذه العمليات (28) عملية في المتوسط لكل منها.