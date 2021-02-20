مقاومون يطلقون النار صوب حاجز للاحتلال قرب جنين

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رام الله - دنيا الوطن

أطلق مقاومون الليلة الماضية، الرصاص صوب قوات الاحتلال الإسرائيلي، المتواجدة على حاجز الجلمة شمال شرق جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.



وأفادت مصادر محلية، بأن الحاجز تعرض لإطلاق نار من قبل مسلحين فلسطينيين، الليلة، مرتين متتاليتين، وفي وقت منفصل، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).



وذكرت المصادر، بأن قوات الاحتلال المتواجدة على الحاجز، أعلنت حالة الاستنفار، ولوحظ أعمال تمشيط في محيط الحاجز والطرق القريبة منه، في محاولة منها للوصول إلى مطلقي النار.



وسبق أن شهد حاجز الجلمة العديد من عمليات إطلاق النار، ومحاولة تفجير عبوات ناسفة، بالإضافة إلى العديد من عمليات الطعن، التي تستهف جنود الاحتلال.



وتعتبر مدينة جنين بمخيمها وقراها، محور تحدٍ لقوات الاحتلال، التي لم تستطع حتى الآن وضع حد فيها، للمجموعات المقاومة التي باتت تشكل مصدر إزعاج حقيقي لها.



وتقع قرية الجلمة في شمال مدينة جنين على بعد 5 كم، تشرف على مرج ابن عامر، وفي سهولها العربية، يوجد مطار قديم وتمر سكة حديد حيفا القديمة، ونهر المقطع ووادي الكسلان، وتنتشر في سهولها الجنوبية الآبار الارتوازية منذ أوائل الستينات، ما أعطاها ميزات جمّة جعلتها هدفاً مستمراً للاحتلال.



وتبلغ مساحة أراضيها (3700) دونم، يحيط بأراضيها قرى صندلة، ومقيبلة، وعربونه، وعرانة، وبرقين، وقد سرق الاحتلال معظم أراضيها، بموجب اتفاقية رودوس للهدنة بين الدول العربية والاحتلال الإسرائيلي عام 1949م.



وتسبب جدار الفصل، بنهب مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في قرى جنين، حيث امتدت من قرية زبوبا في شمال الضفة الغربية إلى قرية مسحة جنوب مدينة قلقيلية، وقدرت مساحة الأراضي، التي سيتم مصادرتها لصالح الجدار 1.61 مليون دونم.