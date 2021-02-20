بيت لحم: مستوطنون يعتدون على مواطن ويسرقون منه مبلغًا كبيرًا من المال

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رام الله - دنيا الوطن

اعتدى مستوطنون، منتصف الليلة الماضية، على مواطن من قرية حوسان غرب بيت لحم، وسرقوا منه مبلغاً كبيراً من المال.



وأفاد رئيس مجلس قروي حوسان محمد سباتين، بأن ثلاثة مستوطنين، اعتدوا على المواطن نادر مصطفى سباتين (55 عاماً)، أثناء تواجده عند مدخل القرية الغربي، وسرقوا منه مبلغاً مالياً بقيمة 25 ألف شيكل، عدا عن محاولتهم تقييده، ومحاولة اختطافه.



وأضاف سباتين، أن المواطنين في محيط المكان، تصدوا لهم، قبل أن يلوذوا بالفرار.