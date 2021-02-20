داخلية غزة تنشر ملحقاً بكشف التنسيقات المصرية للسفر غداً الأحد























رام الله - دنيا الوطننشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، ملحقاً بكشف التنسيقات المصرية للسفر غداً الأحد.وأشارت الهيئة في تصريح لها، صباح اليوم السبت، نشر على موقع وزارة الداخلية الالكتروني، إلى أن عملية السفر ستكون بنفس التعليمات السابقة.