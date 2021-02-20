دولي

(كورونا) بالعالم.. اكثر من 2 مليون و464 ألف وفاة و111 مليونا و271 ألف إصابة

(كورونا) بالعالم.. اكثر من 2 مليون و464 ألف وفاة و111 مليونا و271 ألف إصابة
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم السبت، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 2 مليون واكثر من 464 ألف وفاة، فيما تخطت حصيلة المصابين الاجمالية حاجز الـ111مليونا بـ271 ألف إصابة، تعافى منهم ما يزيد عن 86 مليونا و179 ألف مريض.

وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الجمعة، زيادة محدودة في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وتراجعا طفيفاً في عدد الوفيات، مقارنة باحصاءات اليوم السابق، إذ سجلت 403 آلاف و526 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 11,043 حالة وفاة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الجمعة أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، اميركا (2,428 وفاة)، والبرازيل (1،345 وفاة)، والمكسيك (1,047 وفاة)، وألمانيا (571 وفاة)، وبريطانيا (533 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (78,640 إصابة)، والبرازيل (51,067 إصابة)، وفرنسا (24,116 إصابة)، وإيطاليا (15,479 إصابة)، والهند (14,587 إصابة).

ولا تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم السبت الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (507,746 وفاة)، والبرازيل (244,955 وفاة)، والمكسيك (178,965 وفاة)، والهند (156,240 وفاة)، وبريطانيا (119,920 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (28,603,813 إصابة)، والهند (10,977,387 إصابة)، والبرازيل (10,081,693 إصابة)، وروسيا (4,139,031 إصابة)، وبريطانيا (4,095,269 إصابة).

أخبار ذات صلة

الولايات المتحدة تُحذر الصين بسبب البحر الجنوبي

الولايات المتحدة تُحذر الصين بسبب البحر الجنوبي

&#34;فايزر&#34; تضاعف إنتاجها من اللقاح في أمريكا

"فايزر" تضاعف إنتاجها من اللقاح في أمريكا

باكستان: على أمريكا التشاور مع &#34;طالبان&#34; حال أخرّت الانسحاب من أفغانستان

باكستان: على أمريكا التشاور مع "طالبان" حال أخرّت الانسحاب من أفغانستان

بايدن: علينا التصدي لتصرفات إيران المزعزعة للاستقرار

بايدن: علينا التصدي لتصرفات إيران المزعزعة للاستقرار

مصرع 50 شخصا جراء الصقيع في الولايات المتحدة

مصرع 50 شخصا جراء الصقيع في الولايات المتحدة

الصحة البريطانية: إصابات (كورونا) الجديدة تتقلص بنسبة 3 إلى 6% يوميا

الصحة البريطانية: إصابات (كورونا) الجديدة تتقلص بنسبة 3 إلى 6% يوميا

إيران تسجل 77 حالة وفاة و8017 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

إيران تسجل 77 حالة وفاة و8017 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

خلال 24 ساعة.. أمريكا تسجيل أكثر من 69 ألف إصابة جديدة بـ(كورونا)

خلال 24 ساعة.. أمريكا تسجيل أكثر من 69 ألف إصابة جديدة بـ(كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

أوتشا: الاحتلال هدم وصادر 89 مبنًى وهجر 146 مواطناً خلال أسبوعين

أوتشا: الاحتلال هدم وصادر 89 مبنًى وهجر 146 مواطناً خلال أسبوعين

مقاومون يطلقون النار صوب حاجز للاحتلال قرب جنين

مقاومون يطلقون النار صوب حاجز للاحتلال قرب جنين

بيت لحم: مستوطنون يعتدون على مواطن ويسرقون منه مبلغًا كبيرًا من المال

بيت لحم: مستوطنون يعتدون على مواطن ويسرقون منه مبلغًا كبيرًا من المال

طالع أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم السبت

طالع أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم السبت

الإغاثة الزراعية ترصد أضرار المنخفض الجوي على قطاع الصيد في غزة

الإغاثة الزراعية ترصد أضرار المنخفض الجوي على قطاع الصيد في غزة

تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

انحسار المنخفض الجوي في فلسطين وارتفاع على درجات الحرارة

انحسار المنخفض الجوي في فلسطين وارتفاع على درجات الحرارة

اتفاق دولي لتوريد الغاز إلى قطاع غزة.. فهل ستنتهي مشكلة الكهرباء؟

اتفاق دولي لتوريد الغاز إلى قطاع غزة.. فهل ستنتهي مشكلة الكهرباء؟

منوعات

بعد جدل إغلاق المطعم.. الشيف بوراك يكشف عن مفاجأة كبيرة

بعد جدل إغلاق المطعم.. الشيف بوراك يكشف عن مفاجأة كبيرة

شاهد: فنانة شهيرة ترقص مع شيخ وتثير الجدل والغضب

شاهد: فنانة شهيرة ترقص مع شيخ وتثير الجدل والغضب

الملكة إليزابيت تجرّد الأمير هاري وزوجته ألقابهما الملكية.. والأمير يرد

الملكة إليزابيت تجرّد الأمير هاري وزوجته ألقابهما الملكية.. والأمير يرد

شاهد: شريف منير لابنته &#34;فعلاً كنت بايخ&#34;.. فما القصة ؟

شاهد: شريف منير لابنته "فعلاً كنت بايخ".. فما القصة ؟

السلطات الكويتية تنقذ فاشونيستا من الابتزاز بصورها

السلطات الكويتية تنقذ فاشونيستا من الابتزاز بصورها

شاهد: إعلامية تحرج زوجها برد فعلها على هديته الفاخرة: &#34;خرابيط&#34;

شاهد: إعلامية تحرج زوجها برد فعلها على هديته الفاخرة: "خرابيط"

شاهد: وفاء الكيلاني تحسم الجدل حول انفصالها عن تيم حسن

شاهد: وفاء الكيلاني تحسم الجدل حول انفصالها عن تيم حسن

ماذا ردت بسمة الكويتية &#34;المرتدة عن الإسلام&#34; على منتقديها ؟

ماذا ردت بسمة الكويتية "المرتدة عن الإسلام" على منتقديها ؟

شاهد: وصلة رقص لريم عبدالله تشعل مواقع التواصل

شاهد: وصلة رقص لريم عبدالله تشعل مواقع التواصل

عربي

صحيفة: إسرائيل دفعت مليون و200 ألف دولار لروسيا لشراء لقاح (سبوتنك) لسوريا

صحيفة: إسرائيل دفعت مليون و200 ألف دولار لروسيا لشراء لقاح (سبوتنك) لسوريا

إثيوبيا تحذر السودان من &#34;خطأ فادح&#34;

إثيوبيا تحذر السودان من "خطأ فادح"

بن زايد للحريري: نتمنى نجاح مهمة تأليف حكومة لبنانية تراعي المصلحة الوطنية

بن زايد للحريري: نتمنى نجاح مهمة تأليف حكومة لبنانية تراعي المصلحة الوطنية

عائلات ضحايا انفجار &#34;مرفأ بيروت&#34; يحتجون على استبعاد قاضي التحقيق

عائلات ضحايا انفجار "مرفأ بيروت" يحتجون على استبعاد قاضي التحقيق