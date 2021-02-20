شؤون فلسطينية

هيئة شؤون الأسرى: سلطات الاحتلال تواصل احتجاز جثامين 324 شهيداً

هيئة شؤون الأسرى: سلطات الاحتلال تواصل احتجاز جثامين 324 شهيداً
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه: إن سلطات الاحتلال لا تزال تتهرب من القوانين والتشريعات الدولية، وتواصل احتجاز جثامين 324 شهيداً منهم 254 في مقابر الأرقام منذ عام 1967 و70 آخرون في ثلاجات الاحتلال منذ عام 2015، مشيراً إلى أن 68 فلسطينياً في عداد المفقودين منذ عام 67.

وقال عبد ربه في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم السبت: إن الاحتلال يلجأ إلى احتجاز جثامين الشهداء للمساومة في أية صفقة مقبلة لتبادل الأسرى، ويهدف أيضاً الى زيادة معاناة ذوي الشهداء.

وأضاف المتحدث الإعلامي، أن المنظومة العنصرية، التي يشرعها الاحتلال لنفسه عبر (كنيست) لإبقاء الأسرى بالمعتقلات تعرقل عمل الهيئة في مطالباتها بالإفراج عن الأسرى، ومنهم الأسير الشيخ فؤاد الشوبكي.

في سياق آخر، قال عبد ربه: إن إجمالي الإصابات النشطة للأسرى، بلغت أكثر من 360 إصابة منها 140 خلال العام الماضي، موضحاً أن عملية تلقي اللقاحات جارية بين صفوف الأسرى، وفق توصيات منظمة الصحة العالمية.

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