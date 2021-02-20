كحيل: نقوم حالياً بتنقية السجل الانتخابي وسنتابع التحديثات للبيانات من وزارتي الصحة والداخلية

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رام الله - دنيا الوطن

قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل: إن اللجنة، تقوم حاليا بتنقية السجل الانتخابي، وستتابع آخر التحديثات للبيانات من وزارتي الصحة والداخلية، حول المتوفين لتنقية السجل بشكل كامل، تمهيداً لنشره في الأول من آذار/ مارس المقبل لمدة ثلاثة أيام؛ لإطلاع المواطنين عليه، والتأكد من بياناتهم كل في مركزه.



وأشار كحيل في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم السبت، إلى إمكانية بحث المواطنين أيضاً إلكترونيا أو من خلال خدمة الهاتف المحمول أو الثابت مجاناً للتأكد من بياناتهم.



ودعا كحيل المواطنين في هذه الفترة إلى التحقق من بياناتهم ومعرفة مكان اقتراعهم، وإذا تبين وجود مشكلة، يستطيع أي مواطن الإبلاغ أو الاعتراض لدى طاقم الاعتراض الموجود في ألف وتسعين مركزاً منتشراً في الضفة وقطاع غزة.



وفيما يتعلق بقضية إساءة الخدمة التي قدمتها لجنة الانتخابات للمواطنين، بتغيير مراكز التسجيل وفق أماكن سكنهم، أكد كحيل أنه تم التواصل مع النائب العام؛ لمتابعة الخروقات الأخيرة، وتزويده بأرقام الهواتف التي استخدمت بهذه الإساءة لمحاسبتهم، مشيراً في هذا السياق إلى أنه تم إعادة كل من تم نقلهم لمراكزهم الأصلية.



وأضاف كحيل، أن سجل الناخبين نظيف نقي لا أحد يستطيع اختراقه، ولا أحد يستطيع أن يؤثر على حق المواطن بالمشاركة في المسيرة الانتخابية.