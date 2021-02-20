اتحاد نقابات عمال فلسطين: تطعيم العمال بلقاح (كورونا) سيتم بدون أي استثناء أو مقابل

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد: "وفقاً لاتفاق وزارة الصحة مع نظيرتها الإسرائيلية، سيتم تطعيم أكثر من 100 ألف عامل فلسطيني، من الذين يعملون في أراضي الـ 48 بدون استثناء، وبدون أي مقابل".



وأكد سعد في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم السبت، أن طواقم الصحة الفلسطينية، ستقوم بتطعيم العمال بعد توفير جرعات اللقاح من الجانب الإسرائيلي قريباً، معتبراً هذه الخطوة في غاية الأهمية.



ودعا سعد العمال إلى أخذ التطعيم، كي يستطيعوا مواصلة أعمالهم دون عراقيل من قبل الجانب الإسرائيلي، الذي يفرض قيوداً على من يدخل أراضي عام 48 جراء جائحة (كورونا).



من جهة ثانية، أعلن سعد أنه ابتداء من صباح يوم غد، سيسمح لنحو 94 ألف عامل في قطاع البناء أو الزراعة أو الخدمات الأخرى، التوجه إلى عملهم داخل أراضي 48 عن طريق المعابر بشكل عام، كما جرت العادة قبل فرض الاحتلال قيوداً على حركة العمال من وإلى أماكن عملهم.