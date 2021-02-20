الاحتلال يستهدف أراضي زراعية شرق خانيونس

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، نيران رشاشاتها الثقيلة صوب الأراضي الزراعية شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.



ونقلت الوكالة الفلسطينية الرسمية، عن شهود عيان، بأن قوات الاحتلال المتمركزة خلف الشريط الحدودي شرق خانيونس أطلقت النار صوب أرضي المزارعين، وعلى مركبة صرف صحي كانت تسير في المنطقة الحدودية شرق المدينة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.



وتتعمد قوات الاحتلال بشكل يومي استهداف المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنعهم من الوصول إلى أراضيهم لفلاحتها.