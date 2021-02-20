عربي

صحيفة: إسرائيل دفعت مليون و200 ألف دولار لروسيا لشراء لقاح (سبوتنك) لسوريا

صحيفة: إسرائيل دفعت مليون و200 ألف دولار لروسيا لشراء لقاح (سبوتنك) لسوريا
رام الله - دنيا الوطن
نقلت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية عن مصادر اجنبية، بأن البند السري في الاتفاق بين إسرائيل وروسيا، الذي سمح بعودة الشابة الإسرائيلية التي عبرت الحدود إلى سوريا، يتضمن التزاما إسرائيلياً بشراء مئات الآلاف من لقاحات (سبوتنك) لفيروس (كورونا).

وقالت المصادر بحسب الصحيفة: "سيتم نقل هذه اللقاحات الى الحكومة السورية، وقد افيد بأن إسرائيل دفعت مليون و200 ألف دولار لروسيا لشراء اللقاحات لسوريا".

أخبار ذات صلة

إثيوبيا تحذر السودان من &#34;خطأ فادح&#34;

إثيوبيا تحذر السودان من "خطأ فادح"

بن زايد للحريري: نتمنى نجاح مهمة تأليف حكومة لبنانية تراعي المصلحة الوطنية

بن زايد للحريري: نتمنى نجاح مهمة تأليف حكومة لبنانية تراعي المصلحة الوطنية

عائلات ضحايا انفجار &#34;مرفأ بيروت&#34; يحتجون على استبعاد قاضي التحقيق

عائلات ضحايا انفجار "مرفأ بيروت" يحتجون على استبعاد قاضي التحقيق

الكويت تسمح لغير المواطنين بدخول أراضيها بإجراءات جديدة

الكويت تسمح لغير المواطنين بدخول أراضيها بإجراءات جديدة

الصحة اللبنانية: تسجيل 51 وفاة و2255 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة اللبنانية: تسجيل 51 وفاة و2255 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

شاهد: هل لرغد صدام حسين شقيق غائب عن الأنظار؟

شاهد: هل لرغد صدام حسين شقيق غائب عن الأنظار؟

الجيش الأردني يعلن مقتل شخصين خلال محاولة تهريب مخدرات من سوريا للأردن

الجيش الأردني يعلن مقتل شخصين خلال محاولة تهريب مخدرات من سوريا للأردن

الصحة السعودية: تسجيل 337 إصابة وأربع وفيات جديدة بـ(كورونا)

الصحة السعودية: تسجيل 337 إصابة وأربع وفيات جديدة بـ(كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

طالع أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم السبت

طالع أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم السبت

الإغاثة الزراعية ترصد أضرار المنخفض الجوي على قطاع الصيد في غزة

الإغاثة الزراعية ترصد أضرار المنخفض الجوي على قطاع الصيد في غزة

اتفاق دولي لتوريد الغاز إلى قطاع غزة.. فهل ستنتهي مشكلة الكهرباء؟

اتفاق دولي لتوريد الغاز إلى قطاع غزة.. فهل ستنتهي مشكلة الكهرباء؟

النخالة: الذين حضروا حوار القاهرة من الضفة جاؤوا بتصاريح إسرائيلية

النخالة: الذين حضروا حوار القاهرة من الضفة جاؤوا بتصاريح إسرائيلية

بدران: سيصدر الرئيس عباس مرسوماً بتشكيل محكمة الانتخابات.. وفتح تتمتع بحركة كاملة بغزة

بدران: سيصدر الرئيس عباس مرسوماً بتشكيل محكمة الانتخابات.. وفتح تتمتع بحركة كاملة بغزة

الصحة بغزة: تسجيل 44 إصابة جديدة بـ (كورونا) بالدورة الثانية ليوم الجمعة

الصحة بغزة: تسجيل 44 إصابة جديدة بـ (كورونا) بالدورة الثانية ليوم الجمعة

خلال اجتماع بينهما.. الصحة الفلسطينية تكشف بنود الاتفاق مع نظيرتها الإسرائيلية حول تطعيم (كورونا)

خلال اجتماع بينهما.. الصحة الفلسطينية تكشف بنود الاتفاق مع نظيرتها الإسرائيلية حول تطعيم (كورونا)

محافظة قلقيلية تعلن وفاة مواطنة متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا)

محافظة قلقيلية تعلن وفاة مواطنة متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا)

منوعات

شاهد: فنانة شهيرة ترقص مع شيخ وتثير الجدل والغضب

شاهد: فنانة شهيرة ترقص مع شيخ وتثير الجدل والغضب

شاهد: فنانة شهيرة ترقص مع شيخ وتثير الجدل والغضب

شاهد: فنانة شهيرة ترقص مع شيخ وتثير الجدل والغضب

الملكة إليزابيت تجرّد الأمير هاري وزوجته ألقابهما الملكية.. والأمير يرد

الملكة إليزابيت تجرّد الأمير هاري وزوجته ألقابهما الملكية.. والأمير يرد

شاهد: شريف منير لابنته &#34;فعلاً كنت بايخ&#34;.. فما القصة ؟

شاهد: شريف منير لابنته "فعلاً كنت بايخ".. فما القصة ؟

السلطات الكويتية تنقذ فاشونيستا من الابتزاز بصورها

السلطات الكويتية تنقذ فاشونيستا من الابتزاز بصورها

شاهد: إعلامية تحرج زوجها برد فعلها على هديته الفاخرة: &#34;خرابيط&#34;

شاهد: إعلامية تحرج زوجها برد فعلها على هديته الفاخرة: "خرابيط"

شاهد: وفاء الكيلاني تحسم الجدل حول انفصالها عن تيم حسن

شاهد: وفاء الكيلاني تحسم الجدل حول انفصالها عن تيم حسن

ماذا ردت بسمة الكويتية &#34;المرتدة عن الإسلام&#34; على منتقديها ؟

ماذا ردت بسمة الكويتية "المرتدة عن الإسلام" على منتقديها ؟

شاهد: وصلة رقص لريم عبدالله تشعل مواقع التواصل

شاهد: وصلة رقص لريم عبدالله تشعل مواقع التواصل

شاهد: بسمة وهبة تعلن عن مفاجأة جديدة لجمهورها

شاهد: بسمة وهبة تعلن عن مفاجأة جديدة لجمهورها

عربي

إثيوبيا تحذر السودان من &#34;خطأ فادح&#34;

إثيوبيا تحذر السودان من "خطأ فادح"

بن زايد للحريري: نتمنى نجاح مهمة تأليف حكومة لبنانية تراعي المصلحة الوطنية

بن زايد للحريري: نتمنى نجاح مهمة تأليف حكومة لبنانية تراعي المصلحة الوطنية

عائلات ضحايا انفجار &#34;مرفأ بيروت&#34; يحتجون على استبعاد قاضي التحقيق

عائلات ضحايا انفجار "مرفأ بيروت" يحتجون على استبعاد قاضي التحقيق

الكويت تسمح لغير المواطنين بدخول أراضيها بإجراءات جديدة

الكويت تسمح لغير المواطنين بدخول أراضيها بإجراءات جديدة