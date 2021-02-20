صحيفة: إسرائيل دفعت مليون و200 ألف دولار لروسيا لشراء لقاح (سبوتنك) لسوريا

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رام الله - دنيا الوطن

نقلت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية عن مصادر اجنبية، بأن البند السري في الاتفاق بين إسرائيل وروسيا، الذي سمح بعودة الشابة الإسرائيلية التي عبرت الحدود إلى سوريا، يتضمن التزاما إسرائيلياً بشراء مئات الآلاف من لقاحات (سبوتنك) لفيروس (كورونا).



وقالت المصادر بحسب الصحيفة: "سيتم نقل هذه اللقاحات الى الحكومة السورية، وقد افيد بأن إسرائيل دفعت مليون و200 ألف دولار لروسيا لشراء اللقاحات لسوريا".