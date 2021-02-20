قطاع غزة: وفاتان و90 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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غزة - دنيا الوطن

قالت وزارة الصحة، بغزة، اليوم السبت: إنه تم إجراء 1982 فحصاً مخبرياً، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع، إضافة لحالتي وفاة.



وأضافت في موجزها اليومي الخاص بالحالة الوبائية في القطاع: بأن 195 حالة من مصابي فيروس (كورونا) قد تعافت.



ووصل إجمالي تراكمي للمصابين 54270 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 1951 حالة، وإجمالي المتعافين 51776 حالة، وإجمالي الوفيات 543 حالة وفاة



ووصل إجمالي الحالات، التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 42 حالة، فيما وصل إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 18 حالة.