شاهد: العثور على جثة مواطن مصري قذفته الأمواج على شاطئ بحر رفح









رام الله - دنيا الوطنعثرت الشرطة البحرية، بغزة، صباح اليوم السبت، على جثة رجل غريق قرب شاطئ بحر مدينة رفح جنوبي القطاع.وقالت البحرية في تصريح مقتضب: "تم العثور على الجثة بمنطقة الأكشاك، حيث وجدت بحوزته بطاقة تعريف مصرية، تعود للمواطن "ماهر جابر خلة عبيد (48 عامًا)، وتم نقل الجثة إلى مستشفى النجار".يذكر، أن المواطن المصري، من بور سعيد، كانت قد قدفته الأمواج خلال المنخفض الأخير، وهو أحد المفقودين في حادثة غرق لانش الصيد في ميناء بور سعيد قبل أيام.