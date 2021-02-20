الجاغوب يكشف عن لقاء جمع بين الرئيس عباس وناصر القدوة

رام الله - دنيا الوطنقال منير الجاغوب، رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة (فتح): إنه تم إجراء لقاء بين الرئيس محمود عباس، وعضو اللجنة المركزية، ناصر القدوة، يوم أمس الجمعة.وأوضح الجاغوب عبر حسابه بموقع (تويتر) أن اللقاء جاء بحضور عدد من أعضاء اللجنة المركزية، وتم الاتفاق على وحدة الحركة، والالتزام بقراراتها.وأمس ناصر القدوة، وصف عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، الاتفاق بين حركتي فتح وحماس بـ "الصفقة" للحفاظ على بعض المصالح الفردية على حساب المصالح الوطنية.وحول التحالف مع القيادي السابق بحركة فتح، محمد دحلان، قال القدوة: "بكل وضوح وصراحة هذه المجموعة لا تستطيع الآن أن تشكل حالة سياسية مقبولة ومحترمة لدى الشعب الفلسطيني، بالرغم من المساعدات التي يتم تقديمها لأبناء شعبنا".وتابع: "إذا كنا نريد أن نتجه نحو هذا الأمر، فأنا أرى أنه لا وجود لأي من الرموز بهذه المجموعة، باستثناء الشباب والمناصرين ومن كان يبحث عن الخلاص، أنا لست بقاضٍ، فأهلاً وسهلاً بالجميع على هذه الأرضية".ورفض القدوة، أي دعم خليجي، قائلاً: "لا يمكن أن نقبل أي فلس واحد من مصدر خليجي، من الإمارات أو قطر، ويجب أن يكون فلسطيني بحت من الألف إلى الياء".وأكد القدوة، على ضرورة تغيير النظام السياسي الفلسطيني، لأنه أصبح من الصعب إصلاح جزء بمعزل عن الأجزاء الأخرى، ولابد من وجود رؤية متكاملة.