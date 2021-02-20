طالع أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم السبت

رام الله - دنيا الوطنننشر لكم أسعار الذهب في السوق المحلي الفلسطيني لجميع الأعيرة المتاحة داخل السوق، بعملتي الشيكل الإسرائيلي والدولار الأميركي.وتشهد أسعار الذهب تغييرات جديدة بكل عيار (24، 22، 18، 14، 12) وفقاً للتغيرات في السوق العالمية في سعر جرام الذهب.