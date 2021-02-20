عربي

إثيوبيا تحذر السودان من "خطأ فادح"

إثيوبيا تحذر السودان من "خطأ فادح"
رام الله - دنيا الوطن
طالبت أثيوبيا جارتها السودان بالتخلي عن "التصعيد والاستفزاز" والتوجه نحو "تسوية سلمية" للنزاع الحدودي بين البلدين.

ووفق موقع (روسيا اليوم) فقد قالت وزارة الخارجية الإثيوبية: إنها "تدين بأشد العبارات التصعيد والسلوك الاستفزازي لحكومة السودان فيما يتعلق بقضية الحدود بين إثيوبيا والسودان".

ولفتت الوزارة إلى أن إثيوبيا تعتقد أن أي صراع بين البلدين لن يؤدي إلا إلى "أضرار جانبية جسيمة ويعرض رفاهية البلدين للخطر".

وشدد البيان على أن الحكومة الإثيوبية "تؤمن إيمانا راسخا بأن الصراع الذي يروج له الجناح العسكري للحكومة السودانية لن يخدم إلا مصالح طرف ثالث على حساب الشعب السوداني".

واعتبرت الوزارة أن لدى الحكومتين آليات كافية للتعامل مع أي مطالبات متعلقة بالحدود أو الأوضاع في الإقليم، كما اتهمت الجيش الوطني السوداني بانتهاك المبادئ الأساسية للقانون الدولي والتسويات السلمية للنزاعات من خلال "غزو إثيوبيا بشكل غير رسمي" في أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.

وشددت الوزارة: "خلافا لروح الصداقة والتعاون القائم بين البلدين الشقيقين، نهب الجيش السوداني الممتلكات وأحرق المعسكرات وهاجم وشرد آلاف الإثيوبيين وسيطر على المعسكرات العسكرية الإثيوبية التي تم إخلاؤها".

وتابعت الوزارة أن "محاولة الجيش السوداني دفع الشعبين الصديقين في إثيوبيا والسودان إلى حرب غير مبرر وخطأ فادح ومن شأنه أن يقوض سلامهما واستقرارهما وتطورهما في البلدين بشكل خاص والمنطقة بشكل عام".

وأكدت التزام إثيوبيا بالتسوية السلمية لمسألة الحدود، كما دعت "مرة أخرى حكومة السودان إلى الكف عن الاستفزاز واللجوء إلى تسوية سلمية لمسألة الحدود".

أخبار ذات صلة

بن زايد للحريري: نتمنى نجاح مهمة تأليف حكومة لبنانية تراعي المصلحة الوطنية

بن زايد للحريري: نتمنى نجاح مهمة تأليف حكومة لبنانية تراعي المصلحة الوطنية

عائلات ضحايا انفجار &#34;مرفأ بيروت&#34; يحتجون على استبعاد قاضي التحقيق

عائلات ضحايا انفجار "مرفأ بيروت" يحتجون على استبعاد قاضي التحقيق

الكويت تسمح لغير المواطنين بدخول أراضيها بإجراءات جديدة

الكويت تسمح لغير المواطنين بدخول أراضيها بإجراءات جديدة

الصحة اللبنانية: تسجيل 51 وفاة و2255 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة اللبنانية: تسجيل 51 وفاة و2255 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

شاهد: هل لرغد صدام حسين شقيق غائب عن الأنظار؟

شاهد: هل لرغد صدام حسين شقيق غائب عن الأنظار؟

الجيش الأردني يعلن مقتل شخصين خلال محاولة تهريب مخدرات من سوريا للأردن

الجيش الأردني يعلن مقتل شخصين خلال محاولة تهريب مخدرات من سوريا للأردن

الصحة السعودية: تسجيل 337 إصابة وأربع وفيات جديدة بـ(كورونا)

الصحة السعودية: تسجيل 337 إصابة وأربع وفيات جديدة بـ(كورونا)

الصحة الأردنية: 16 وفاة و867 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: 16 وفاة و867 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

طالع أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم السبت

طالع أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم السبت

الإغاثة الزراعية ترصد أضرار المنخفض الجوي على قطاع الصيد في غزة

الإغاثة الزراعية ترصد أضرار المنخفض الجوي على قطاع الصيد في غزة

الصحة بغزة: تسجيل 44 إصابة جديدة بـ (كورونا) بالدورة الثانية ليوم الجمعة

الصحة بغزة: تسجيل 44 إصابة جديدة بـ (كورونا) بالدورة الثانية ليوم الجمعة

طقس فلسطين: المنخفض الحالي وصل لنهاياته

طقس فلسطين: المنخفض الحالي وصل لنهاياته

مستوطنون يقتحمون خان اللبن جنوب نابلس

مستوطنون يقتحمون خان اللبن جنوب نابلس

مصرع شاب بحادث سير قرب جماعين جنوب نابلس

مصرع شاب بحادث سير قرب جماعين جنوب نابلس

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد الأسير داود طلعت الخطيب في بيت لحم

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد الأسير داود طلعت الخطيب في بيت لحم

بلدية غزة تعلن إعادة فتح سوق اليرموك الشعبي غداً السبت

بلدية غزة تعلن إعادة فتح سوق اليرموك الشعبي غداً السبت

منوعات

السلطات الكويتية تنقذ فاشونيستا من الابتزاز بصورها

السلطات الكويتية تنقذ فاشونيستا من الابتزاز بصورها

شاهد: إعلامية تحرج زوجها برد فعلها على هديته الفاخرة: &#34;خرابيط&#34;

شاهد: إعلامية تحرج زوجها برد فعلها على هديته الفاخرة: "خرابيط"

شاهد: وفاء الكيلاني تحسم الجدل حول انفصالها عن تيم حسن

شاهد: وفاء الكيلاني تحسم الجدل حول انفصالها عن تيم حسن

ماذا ردت بسمة الكويتية &#34;المرتدة عن الإسلام&#34; على منتقديها ؟

ماذا ردت بسمة الكويتية "المرتدة عن الإسلام" على منتقديها ؟

شاهد: وصلة رقص لريم عبدالله تشعل مواقع التواصل

شاهد: وصلة رقص لريم عبدالله تشعل مواقع التواصل

شاهد: بسمة وهبة تعلن عن مفاجأة جديدة لجمهورها

شاهد: بسمة وهبة تعلن عن مفاجأة جديدة لجمهورها

أحمد فهمي يضع شرطًا لتجسيد سفينة تايتانيك.. فما هو ؟

أحمد فهمي يضع شرطًا لتجسيد سفينة تايتانيك.. فما هو ؟

شاهد: الجمهور يتهم أحمد الفيشاوي بتهمة كبيرة.. فما هي ؟

شاهد: الجمهور يتهم أحمد الفيشاوي بتهمة كبيرة.. فما هي ؟

شاهد: ماذا قالت هيدي كرم عن دورها في مسلسل &#34;لؤلؤ&#34;

شاهد: ماذا قالت هيدي كرم عن دورها في مسلسل "لؤلؤ"

رضوى الشربيني تعلن إصابتها وكافة أفراد العائلة بالكورونا.. ووالدتها بوضع حرج

رضوى الشربيني تعلن إصابتها وكافة أفراد العائلة بالكورونا.. ووالدتها بوضع حرج

عربي

إثيوبيا تحذر السودان من &#34;خطأ فادح&#34;

إثيوبيا تحذر السودان من "خطأ فادح"

بن زايد للحريري: نتمنى نجاح مهمة تأليف حكومة لبنانية تراعي المصلحة الوطنية

بن زايد للحريري: نتمنى نجاح مهمة تأليف حكومة لبنانية تراعي المصلحة الوطنية

عائلات ضحايا انفجار &#34;مرفأ بيروت&#34; يحتجون على استبعاد قاضي التحقيق

عائلات ضحايا انفجار "مرفأ بيروت" يحتجون على استبعاد قاضي التحقيق

الكويت تسمح لغير المواطنين بدخول أراضيها بإجراءات جديدة

الكويت تسمح لغير المواطنين بدخول أراضيها بإجراءات جديدة