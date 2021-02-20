عائلات ضحايا انفجار "مرفأ بيروت" يحتجون على استبعاد قاضي التحقيق

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رام الله - دنيا الوطن

واصل أقارب قتلى انفجار بيروت احتجاجهم، لليوم الثاني على التوالي بعد قرار محكمة استبعاد قاضي التحقيق في الانفجار الذي هز العاصمة في آب/ أغسطس.



وبحسب شبكة (رويترز) فقد احتشد نحو 70 محتجا أمام قصر العدل في بيروت، حيث أحرق بعضهم إطارات سيارات لسد الطرق، ورفع آخرون صور أقاربهم المتوفين.



ووجه القاضي فادي صوان اتهامات الإهمال في ديسمبر لثلاثة وزراء سابقين ورئيس حكومة تصريف الأعمال لكن المسؤولين الأربعة رفضوا استجوابهم كمشتبه بهم واتهموا القاضي بتجاوز سلطاته.



واستبعدت محكمة النقض صوان من التحقيق بناء على طلب وزيرين سابقين وجه لهما الاتهام.



واستشهدت نسخة من قرار المحكمة "بارتياب مشروع" في حيادية صوان لأن منزله تضرر في الانفجار الذي دمر معظم أحياء العاصمة.



وأظهرت وثائق اطلعت عليها (رويترز) أن الرئيس ورئيس الوزراء تلقيا تحذيرات قبل أكثر من أسبوعين من الانفجار تفيد بأن نترات الأمونيوم المخزنة بشكل غير آمن منذ سنوات قد تدمر العاصمة إذا انفجرت.



وتحتجز السلطات حاليا نحو 25 متهما على ذمة التحقيق منهم رئيس مرفأ بيروت ومسؤول الجمارك لكنها لم تحاسب أي ساسة بارزين حتى الآن.