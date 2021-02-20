الكويت تسمح لغير المواطنين بدخول أراضيها بإجراءات جديدة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت السلطات الكويتية، أنها ستسمح لغير الكويتيين بدخول أراضي البلاد من خلال إجراءات جديدة اعتبارا من يوم 21 فبراير.



وقالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (كونا): إن "جميع الركاب القادمين عن طريق الرحلات المباشرة من الدول عالية الخطورة سيتم إلزامهم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية لمدة 14 يوما على نفقتهم الخاصة من خلال التسجيل في منصة كويت مسافر".



وذكرت أن "باقي الركاب القادمين من الدول الأخرى سيتم إلزامهم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية لمدة 7 أيام على نفقتهم الخاصة من خلال التسجيل في منصة كويت مسافر على أن يستكمل مدة الحجر 7 أيام أخرى في الحجر المنزلي".



كما تنص الإجراءات الجديدة على حجر منزلي فقط لمدة 14 يوما على الكويتيين المبتعثين للعلاج والدارسين في الخارج والقصر المسافرين بلا مرافق والدبلوماسيين والطواقم الطبية.



وعلقت الكويت دخول غير المواطنين لأسبوعين اعتبارا من 7 فبراير وسط جهود لاحتواء فيروس كورونا.