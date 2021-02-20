باكستان: على أمريكا التشاور مع "طالبان" حال أخرّت الانسحاب من أفغانستان

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رام الله - دنيا الوطن

رأى سفير باكستان لدى واشنطن، أسد مجيد خان، أن الولايات المتحدة يجب أن تتشاور مع حركة "طالبان" حول أي تمديد لمهلة الأول من مايو لانسحاب القوات الأمريكية الكامل من أفغانستان.



وجاءت تصريحات السفير الباكستاني في الوقت الذي تراجع فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اتفاق شباط/ فبراير 2020 مع "طالبان" وهي المراجعة التي يتوقع أن تحدد ما إذا كانت ستلتزم بالمهلة المحددة لانسحاب آخر جندي أمريكي من أطول حرب أمريكية إلى الآن.



ويقول مسؤولون أمريكيون وأوروبيون إن طالبان لم تحترم الالتزامات التي قطعتها على نفسها في الاتفاق وإن الظروف ليست مواتية لتقدم عملية السلام وسط تصاعد العنف الذي تتحمل طالبان مسؤوليته.