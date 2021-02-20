شؤون فلسطينية

انحسار المنخفض الجوي في فلسطين وارتفاع على درجات الحرارة

انحسار المنخفض الجوي في فلسطين وارتفاع على درجات الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة إلى بارد، وتبقى الفرصة مهيأة، خاصة في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية  إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد 2021/02/21: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة إلى بارد، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين 2021/02/22: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة إلى بارد والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أخبار ذات صلة

تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

اتفاق دولي لتوريد الغاز إلى قطاع غزة.. فهل ستنتهي مشكلة الكهرباء؟

اتفاق دولي لتوريد الغاز إلى قطاع غزة.. فهل ستنتهي مشكلة الكهرباء؟

النخالة: الذين حضروا حوار القاهرة من الضفة جاؤوا بتصاريح إسرائيلية

النخالة: الذين حضروا حوار القاهرة من الضفة جاؤوا بتصاريح إسرائيلية

بدران: سيصدر الرئيس عباس مرسوماً بتشكيل محكمة الانتخابات.. وفتح تتمتع بحركة كاملة بغزة

بدران: سيصدر الرئيس عباس مرسوماً بتشكيل محكمة الانتخابات.. وفتح تتمتع بحركة كاملة بغزة

الصحة بغزة: تسجيل 44 إصابة جديدة بـ (كورونا) بالدورة الثانية ليوم الجمعة

الصحة بغزة: تسجيل 44 إصابة جديدة بـ (كورونا) بالدورة الثانية ليوم الجمعة

خلال اجتماع بينهما.. الصحة الفلسطينية تكشف بنود الاتفاق مع نظيرتها الإسرائيلية حول تطعيم (كورونا)

خلال اجتماع بينهما.. الصحة الفلسطينية تكشف بنود الاتفاق مع نظيرتها الإسرائيلية حول تطعيم (كورونا)

محافظة قلقيلية تعلن وفاة مواطنة متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا)

محافظة قلقيلية تعلن وفاة مواطنة متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا)

طقس فلسطين: المنخفض الحالي وصل لنهاياته

طقس فلسطين: المنخفض الحالي وصل لنهاياته

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: تسجيل 44 إصابة جديدة بـ (كورونا) بالدورة الثانية ليوم الجمعة

الصحة بغزة: تسجيل 44 إصابة جديدة بـ (كورونا) بالدورة الثانية ليوم الجمعة

مستوطنون يقتحمون خان اللبن جنوب نابلس

مستوطنون يقتحمون خان اللبن جنوب نابلس

مصرع شاب بحادث سير قرب جماعين جنوب نابلس

مصرع شاب بحادث سير قرب جماعين جنوب نابلس

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد الأسير داود طلعت الخطيب في بيت لحم

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد الأسير داود طلعت الخطيب في بيت لحم

بلدية غزة تعلن إعادة فتح سوق اليرموك الشعبي غداً السبت

بلدية غزة تعلن إعادة فتح سوق اليرموك الشعبي غداً السبت

القناة 13: إسرائيل ترفض طلبا للسلطة حول اللقاحات خلال لقاء سري برام الله

القناة 13: إسرائيل ترفض طلبا للسلطة حول اللقاحات خلال لقاء سري برام الله

إصابتان خلال مواجهات مع الاحتلال في اللبن الشرقية وبيت دجن

إصابتان خلال مواجهات مع الاحتلال في اللبن الشرقية وبيت دجن

الجبهة الديمقراطية تدعو (أونروا) للتراجع عن قرار توحيد السلة الغذائية

الجبهة الديمقراطية تدعو (أونروا) للتراجع عن قرار توحيد السلة الغذائية

منوعات

السلطات الكويتية تنقذ فاشونيستا من الابتزاز بصورها

السلطات الكويتية تنقذ فاشونيستا من الابتزاز بصورها

شاهد: إعلامية تحرج زوجها برد فعلها على هديته الفاخرة: &#34;خرابيط&#34;

شاهد: إعلامية تحرج زوجها برد فعلها على هديته الفاخرة: "خرابيط"

شاهد: وفاء الكيلاني تحسم الجدل حول انفصالها عن تيم حسن

شاهد: وفاء الكيلاني تحسم الجدل حول انفصالها عن تيم حسن

ماذا ردت بسمة الكويتية &#34;المرتدة عن الإسلام&#34; على منتقديها ؟

ماذا ردت بسمة الكويتية "المرتدة عن الإسلام" على منتقديها ؟

شاهد: وصلة رقص لريم عبدالله تشعل مواقع التواصل

شاهد: وصلة رقص لريم عبدالله تشعل مواقع التواصل

شاهد: بسمة وهبة تعلن عن مفاجأة جديدة لجمهورها

شاهد: بسمة وهبة تعلن عن مفاجأة جديدة لجمهورها

أحمد فهمي يضع شرطًا لتجسيد سفينة تايتانيك.. فما هو ؟

أحمد فهمي يضع شرطًا لتجسيد سفينة تايتانيك.. فما هو ؟

شاهد: الجمهور يتهم أحمد الفيشاوي بتهمة كبيرة.. فما هي ؟

شاهد: الجمهور يتهم أحمد الفيشاوي بتهمة كبيرة.. فما هي ؟

شاهد: ماذا قالت هيدي كرم عن دورها في مسلسل &#34;لؤلؤ&#34;

شاهد: ماذا قالت هيدي كرم عن دورها في مسلسل "لؤلؤ"

رضوى الشربيني تعلن إصابتها وكافة أفراد العائلة بالكورونا.. ووالدتها بوضع حرج

رضوى الشربيني تعلن إصابتها وكافة أفراد العائلة بالكورونا.. ووالدتها بوضع حرج

عربي

إثيوبيا تحذر السودان من &#34;خطأ فادح&#34;

إثيوبيا تحذر السودان من "خطأ فادح"

بن زايد للحريري: نتمنى نجاح مهمة تأليف حكومة لبنانية تراعي المصلحة الوطنية

بن زايد للحريري: نتمنى نجاح مهمة تأليف حكومة لبنانية تراعي المصلحة الوطنية

عائلات ضحايا انفجار &#34;مرفأ بيروت&#34; يحتجون على استبعاد قاضي التحقيق

عائلات ضحايا انفجار "مرفأ بيروت" يحتجون على استبعاد قاضي التحقيق

الكويت تسمح لغير المواطنين بدخول أراضيها بإجراءات جديدة

الكويت تسمح لغير المواطنين بدخول أراضيها بإجراءات جديدة