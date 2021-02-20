انحسار المنخفض الجوي في فلسطين وارتفاع على درجات الحرارة

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رام الله - دنيا الوطن

يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة إلى بارد، وتبقى الفرصة مهيأة، خاصة في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



الأحد 2021/02/21: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة إلى بارد، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



الاثنين 2021/02/22: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة إلى بارد والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.