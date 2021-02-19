بدران: الانتخابات لن تجري تحت سقف أوسلو بل بناء على اجتماع الأمناء العامين

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رام الله - دنيا الوطنأكد حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن حركته تسير في مسار المصالحة بكامل الجدية، لافتا إلى أنها ذهبت الى الحوار على أرضية واضحة مع جميع الفصائل.وقال بدران خلال لقاء عبر فضائية (الأقصى)، مساء اليوم الجمعة: "حماس ذهبت إلى القاهرة تحت عنوان سياسي مهم، أن السقف الذي تجري تحته الانتخابات هو بعيد تمامًا عن اتفاقية أوسلو".وأضاف بدران: "صحيح أن بعض أجسام أوسلو موجودة، وستجرى لها انتخابات، لكن الأفق السياسي لهذه الاتفاقية عمليًا انتهى منذ زمن بعيد"، مؤكدا في الوقت ذاته أن الانتخابات لن تجري تحت سقف أوسلو، بل بناء على مخرجات إجتماع الأمناء العامين ووثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني عام 2006.وفي السياق، أكد بدران، أن حركته تريد في الانتخابات أن يقول الشعب الفلسطيني كلمته بكل حرية دون أي مضايقات أو تدخل أمني او إقليمي أو قانوني، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل محكمة الانتخابات بالتوافق، وتحييد أي جهة قانونية أخرى -سواء المحكمة الدستورية أو غيرها- تدخل في الانتخابات لا في أثناء العملية الانتخابية ولا بعدها.