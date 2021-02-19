الصحة اللبنانية: تسجيل 51 وفاة و2255 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 51 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)، ما يرفع عدد الوفيات الإجمالي منذ بداية الجائحة إلى 4257.



وأكدت الوزارة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في لبنان، اليوم الجمعة، تسجيل 2255 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع العدد الكلي للإصابات منذ بداية الجائحة الى 351048، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.