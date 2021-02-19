خلال اجتماع بينهما.. الصحة الفلسطينية تكشف بنود الاتفاق مع نظيرتها الإسرائيلية حول تطعيم (كورونا)



وكان غال بيرغر، مراسل قناة (كان)، قد قال في وقت سابق: "السلطة الفلسطينية طلبت اليوم من إسرائيل تزويدها بـ100.000 لقاح آخر لفيروس (كورونا)".



وأشار بيرغر إلى أن اللقاحات التي طلبتها السلطة الفلسطينية، تهدف الى تطعيم عموم الفلسطينيين وليس العمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل، لافتا إلى أنه تم تقييم اللقاء بين الطرفين بأنه جيد.



رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم انه جرى، اليوم الجمعة، اجتماع مع مسؤولي الصحة الاسرائيلية على المستوى الفني الخاص بفيروس (كورونا).وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أنه تم الاتفاق مع الصحة الإسرائيلية، تطعيم مئة الف عامل فلسطيني من الذين يعملون في اسرائيل، كما تم طلب الاعتراف ببطاقة التطعيم الفلسطينية.وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أنه تم الاتفاق على التعاون الفني للجد من انتشار السلالات الجديدة لفيروس (كورونا)، بالاضافة الى أنه تم طلب الوقف عن حجز سيارات وزارة الصحة التي تعبر إلى مسافر يطا؛ لتوفير الخدمات الطبية ومطاعيم الأطفال ورعاية الحوامل وإعطاء الحرية المطلقة لسيارات الوزارة الفلسطينية للتنقل فيها.