محافظة قلقيلية تعلن وفاة مواطنة متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا)



وأشارت محافظة قلقيلية في تقرير لها حول تحديثات الحالة الوبائية، نشرته على صفحتها الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إلى أنه بوفاة المواطنة، ارتفع عدد الوفيات المتأثرة بفيروس (كورونا) في المحافظة إلى 71 حالة.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت محافظة قلقيلية، مساء اليوم الجمعة، وفاة مواطنة في مستشفى درويش نزال الحكومي بمدينة قلقيلية، متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا).