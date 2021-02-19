محافظة قلقيلية تعلن وفاة مواطنة متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت محافظة قلقيلية، مساء اليوم الجمعة، وفاة مواطنة في مستشفى درويش نزال الحكومي بمدينة قلقيلية، متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا).
وأشارت محافظة قلقيلية في تقرير لها حول تحديثات الحالة الوبائية، نشرته على صفحتها الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إلى أنه بوفاة المواطنة، ارتفع عدد الوفيات المتأثرة بفيروس (كورونا) في المحافظة إلى 71 حالة.
أعلنت محافظة قلقيلية، مساء اليوم الجمعة، وفاة مواطنة في مستشفى درويش نزال الحكومي بمدينة قلقيلية، متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا).
وأشارت محافظة قلقيلية في تقرير لها حول تحديثات الحالة الوبائية، نشرته على صفحتها الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إلى أنه بوفاة المواطنة، ارتفع عدد الوفيات المتأثرة بفيروس (كورونا) في المحافظة إلى 71 حالة.
التعليقات