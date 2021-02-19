عربي

شاهد: هل لرغد صدام حسين شقيق غائب عن الأنظار؟

شاهد: هل لرغد صدام حسين شقيق غائب عن الأنظار؟
رام الله - دنيا الوطن
حسمت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، اليوم الجمعة، الجدل المثار بشأن وجود ابن له لم يتم الإعلان عنه رسميا.

وفي بداية ردها، أكدت رغد صدام حسين في الجزء الخامس من لقائها من قناة (العربية) أن "منزل صدام حسين لا يتبرأ من أي أخ ولن يتخلى عنه في حال الاعتراف به، ولو كان لديها 20 أخا ستكون سعيدة بهذا".

وكشفت ابنة صدام حسين عن موقف لوالدها الراحل في تسعينيات القرن الماضي، والذي تطرق فيه إلى هذه التكهنات على مائدة الغذاء، في حضورها هي وأشقائها ووالدتهم.

وتذكرت رغد صدام حسين: "والدي قال لوالدتي على المائدة: يا ساجدة أنا عندي 5 أبناء هم عدي وقصي ورغد ورنا وحلا، وأخاف أن يأتي يوما يقول فيه أحدهم أنه ابني".

وشددت ابنة صدام حسين على أن الرواية السابقة من والدها شخصيا وليس مجرد تكهنات.

وأشارت إلى أن شائعة "ابن صدام حسين غير المعترف به" من بين أشياء عديدة تم تلفيقها إلى أسرته.

كما نفت رغد صدام حسين لقناة "العربية" مزاعم سيدة بالوثائق بأن لديها ابنا من شقيقها الراحل، عدي صدام حسين، مؤكدة أنه من السهل جدا تزوير أي مستندات.


 


أخبار ذات صلة

الصحة اللبنانية: تسجيل 51 وفاة و2255 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة اللبنانية: تسجيل 51 وفاة و2255 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الجيش الأردني يعلن مقتل شخصين خلال محاولة تهريب مخدرات من سوريا للأردن

الجيش الأردني يعلن مقتل شخصين خلال محاولة تهريب مخدرات من سوريا للأردن

الصحة السعودية: تسجيل 337 إصابة وأربع وفيات جديدة بـ(كورونا)

الصحة السعودية: تسجيل 337 إصابة وأربع وفيات جديدة بـ(كورونا)

الصحة الأردنية: 16 وفاة و867 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: 16 وفاة و867 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

روسيا تسجل نحو 13.5 ألف إصابة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

روسيا تسجل نحو 13.5 ألف إصابة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

رسمياً.. استبعاد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

رسمياً.. استبعاد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

السعودية تتفوق على بريطانيا وألمانيا وتركيا وإسرائيل في سلاح المدرعات

السعودية تتفوق على بريطانيا وألمانيا وتركيا وإسرائيل في سلاح المدرعات

الأردن والنرويج: يجب ايجاد أفق سياسي لحل الصراع على أساس حل الدولتين

الأردن والنرويج: يجب ايجاد أفق سياسي لحل الصراع على أساس حل الدولتين

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتحمون خان اللبن جنوب نابلس

مستوطنون يقتحمون خان اللبن جنوب نابلس

مصرع شاب بحادث سير قرب جماعين جنوب نابلس

مصرع شاب بحادث سير قرب جماعين جنوب نابلس

القناة 13: إسرائيل ترفض طلبا للسلطة حول اللقاحات خلال لقاء سري برام الله

القناة 13: إسرائيل ترفض طلبا للسلطة حول اللقاحات خلال لقاء سري برام الله

إصابتان خلال مواجهات مع الاحتلال في اللبن الشرقية وبيت دجن

إصابتان خلال مواجهات مع الاحتلال في اللبن الشرقية وبيت دجن

الجبهة الديمقراطية تدعو (أونروا) للتراجع عن قرار توحيد السلة الغذائية

الجبهة الديمقراطية تدعو (أونروا) للتراجع عن قرار توحيد السلة الغذائية

إصابة شاب بعيار اسفنجي والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة &#34;كفر قدوم&#34;

إصابة شاب بعيار اسفنجي والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة "كفر قدوم"

&#34;كهرباء غزة&#34; تصدر تنويهًا للمشتركين في ظل الأجواء الباردة

"كهرباء غزة" تصدر تنويهًا للمشتركين في ظل الأجواء الباردة

إصابة بـ&#34;المطاط&#34; خلال قمع الاحتلال مسيرة في بيت دجن شرق نابلس

إصابة بـ"المطاط" خلال قمع الاحتلال مسيرة في بيت دجن شرق نابلس

منوعات

السلطات الكويتية تنقذ فاشونيستا من الابتزاز بصورها

السلطات الكويتية تنقذ فاشونيستا من الابتزاز بصورها

شاهد: إعلامية تحرج زوجها برد فعلها على هديته الفاخرة: &#34;خرابيط&#34;

شاهد: إعلامية تحرج زوجها برد فعلها على هديته الفاخرة: "خرابيط"

شاهد: وفاء الكيلاني تحسم الجدل حول انفصالها عن تيم حسن

شاهد: وفاء الكيلاني تحسم الجدل حول انفصالها عن تيم حسن

ماذا ردت بسمة الكويتية &#34;المرتدة عن الإسلام&#34; على منتقديها ؟

ماذا ردت بسمة الكويتية "المرتدة عن الإسلام" على منتقديها ؟

شاهد: وصلة رقص لريم عبدالله تشعل مواقع التواصل

شاهد: وصلة رقص لريم عبدالله تشعل مواقع التواصل

شاهد: بسمة وهبة تعلن عن مفاجأة جديدة لجمهورها

شاهد: بسمة وهبة تعلن عن مفاجأة جديدة لجمهورها

أحمد فهمي يضع شرطًا لتجسيد سفينة تايتانيك.. فما هو ؟

أحمد فهمي يضع شرطًا لتجسيد سفينة تايتانيك.. فما هو ؟

شاهد: الجمهور يتهم أحمد الفيشاوي بتهمة كبيرة.. فما هي ؟

شاهد: الجمهور يتهم أحمد الفيشاوي بتهمة كبيرة.. فما هي ؟

شاهد: ماذا قالت هيدي كرم عن دورها في مسلسل &#34;لؤلؤ&#34;

شاهد: ماذا قالت هيدي كرم عن دورها في مسلسل "لؤلؤ"

رضوى الشربيني تعلن إصابتها وكافة أفراد العائلة بالكورونا.. ووالدتها بوضع حرج

رضوى الشربيني تعلن إصابتها وكافة أفراد العائلة بالكورونا.. ووالدتها بوضع حرج

عربي

الصحة السعودية: تسجيل 337 إصابة وأربع وفيات جديدة بـ(كورونا)

الصحة السعودية: تسجيل 337 إصابة وأربع وفيات جديدة بـ(كورونا)

روسيا تسجل نحو 13.5 ألف إصابة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

روسيا تسجل نحو 13.5 ألف إصابة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

رسمياً.. استبعاد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

رسمياً.. استبعاد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

السعودية تتفوق على بريطانيا وألمانيا وتركيا وإسرائيل في سلاح المدرعات

السعودية تتفوق على بريطانيا وألمانيا وتركيا وإسرائيل في سلاح المدرعات