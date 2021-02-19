طقس فلسطين: المنخفض الحالي وصل لنهاياته

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفاد عاصم عصيدة، مدير موقع طقس فلسطين، أن المنخفض الجوي الذي تشهده الأراضي الفلسطينية حاليا في نهاياته.



وأوضح عصيدة في تصريح له، مساء اليوم الجمعة، إلى أن نهار يوم غدٍ السبت، سيكون صحواً بوجه عام مع فرصة لأمطار محلية خفيفة.



وشهدت الاراضي الفلسطينية منذ يوم الأربعاء الماضي، منخفضاً جوياً قطبياً، وقد استمر أيام الخميس الجمعة، تخلله تساقط الامطار الغزيرة والثلوج والبرد.