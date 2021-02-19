الصحة البريطانية: إصابات (كورونا) الجديدة تتقلص بنسبة 3 إلى 6% يوميا

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، بأن عدد الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) المستجد يتقلص بنسبة 3% إلى 6% كل يوم، وهو معدل انخفاض أسرع من مثيله في الأسبوع الماضي.



وأشارت بيانات الحكومة إلى أن معدل النمو اليومي للعدوى قدر بين -6% و -3%، مقارنة مع معدل تراوح بين -5% و-2% في الأسبوع الماضي، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وتم تقدير معدل تكاثر الفيروس المعروف بـ"R" بين 0.6 و0.9، ما يعني أن كل 10 أشخاص مصابين سينقلون العدوى إلى ما بين 6 و9 أشخاص آخرين.



وأظهرت أحدث الأرقام أن ما يقرب من 17 مليون شخص في المملكة المتحدة قد تلقوا حتى الآن جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) المستجد، فيما تلقى 573724 شخصا جرعتين منه.