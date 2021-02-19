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الصحة السعودية: تسجيل 337 إصابة وأربع وفيات جديدة بـ(كورونا)

الصحة السعودية: تسجيل 337 إصابة وأربع وفيات جديدة بـ(كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
سجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، 337 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، فيما رصدت أربع وفيات ناجمة عن المرض و346 حالة شفاء منه.

وأفادت الوزارة بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 337 لتصل إلى مستوى 374366 حالة، بينها 2549 نشطة و497 حرجة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ويأتي ذلك بعد أن بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم 15 شباط/ فبراير 314 حالة وفي 16 فبراير 322، وفي 17 فبراير 334، وفي 18 فبراير 327، وهذا المستوى أدنى بكثير من مؤشرات صيف 2020 حينما بلغت الحصيلة أكثر من 4 آلاف حالة.

وأفادت الوزارة برصد أربع وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مضيفة أن حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية ارتفعت بذلك إلى 6454 متوفيا.

وسبق أن بلغ مؤشر الوفيات الجديدة يوم 15 فبراير 5 حالات، وفي 16 فبراير 3، وفي 17 فبراير 6 حالات، وفي 18 فبراير 5.

كما ذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "كوفيد-19" وصل إلى 365363 شخصا، بعد تسجيل 346 حالة شفاء جديدة.

وأطلقت السعودية، يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس كورونا، بلقاح طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

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