ميركل: لن ننتصر على الجائحة إلا بعد تطعيم جميع سكان الأرض

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الجمعة، أن البشرية لن تهزم جائحة فيروس (كورونا) المستجد، إلا في حال تطعيم جميع سكان الأرض" ضد العدوى.



وأضافت خلال حديثها في مؤتمر لقادة مجموعة الدول السبع الكبرى أن برنامج "كوفاكس" الخاص بتوزيع اللقاحات "يجب أن يحصل على اللقاحات في أسرع وقت"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



ولفتت إلى أن ألمانيا والدول الغنية الأخرى قد تحتاج إلى إعطاء بعض مخزونها من اللقاحات للدول النامية، لأن تطعيم العالم بأسره هو وحده الكفيل بإنها جائحة فيروس (كورونا).